Cannes: So strahlt Heidi Klum mit ihrer Tochter auf dem roten Teppich

Bei den 77. Filmfestspielen von Cannes beweist Model Heidi Klum (50), wie man auch ohne Schauspielausbildung einen filmreifen Auftritt hinlegt. Zusammen mit ihrer Tochter, Leni Klum (20), stöckelt sie in einem altrosa–farbigen Tüllkleid über den roten Teppich der amfAR–Gala «Cinema Against Aids».



Der voluminöse Stoff in Blush umschlingt regelrecht ihre Modelmasse, die die «Germany‹s next Topmodel»–Chefin während des mehrtägigen Filmfestes an der Côte d›Azur bislang offenherzig präsentierte. Eine lange Schleppe, die nach hinten gegelten Haare, Diamantohrringe und das elegante Make–up komplettieren den glamourösen Auftritt. Ihr schönstes Accessoire ist allerdings ihre älteste Tochter, die sie vor den Fotografen herzt und küsst wie unter anderem die britische «Daily Mail» dokumentiert.