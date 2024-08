Caprihosen: Das Fashion-Piece feiert sein Mode-Comeback

Carrie Bradshaw machte sie in «Sex and the City» populär, jetzt sind sie zurück: Wer dachte, Caprihosen gehören seit dem Ende der 2000er der Vergangenheit an, liegt falsch. Die Hosen in 3/4– bis 7/8–Länge feiern gerade ihr Mode–Comeback. Der heiss diskutierte Trend wird mit dem richtigen Styling heute zum echten Blickfang.