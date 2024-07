«Captain America 4»: Erster Trailer bringt Harrison Ford ins MCU

Die Marvel Studios haben den ersten, actiongeladenen Teaser–Trailer zum mit Spannung erwarteten, vierten «Captain America»–Film mit dem Untertitel «Brave New World» veröffentlicht. Der Clip zeigt Hauptdarsteller Anthony Mackie (45) als Sam Wilson, der bekanntermassen in «Avengers: Endgame» aus dem Jahr 2019 Captain Americas Vibranium–Schild aus den Händen von Steve Rogers (Chris Evans, 43) entgegennahm. In der Streamingserie «The Falcon and the Winter Soldier» wurde diese Geschichte 2021 fortgeführt. Nun kehrt Mackies neuer Captain America auf die grosse Kinoleinwand zurück.