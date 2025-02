«Captain America: Brave New World»: Neue und bekannte Figuren erklärt

«The Falcon and the Winter Soldier» leitet zu neuem Marvel–Kinofilm über

«Captain America: Brave New World» setzt direkt die 2021 auf Disney+ erschienene Marvel–Serie «The Falcon and the Winter Soldier» fort. Zur Erinnerung: In ihr bekamen es Falcon (Anthony Mackie, 46) und der Winter Soldier (Sebastian Stan, 42) mit einer Anarchisten–Gruppe zu tun, die durch das sogenannte Super–Soldaten–Serum übermenschliche Kräfte erlangt hatte. Jenes Serum verwandelte einst auch Steve Rogers (Chris Evans, 43) in Captain America.