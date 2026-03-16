Cara Delevingne setzt auf Sixpack-Illusion bei Oscar-Party

Cara Delevingne (33) setzte bei der legendären «Vanity Fair»–Oscar–Party in Los Angeles auf einen besonders gewagten Look. Das Model trug ein Kleid, auf dem Bauchmuskeln und Brustwarzen mit Strass angedeutet waren.
Schwarzer Rock hebt das Kunstwerk–Oberteil noch hervor
Das Dress, das laut «E! News» aus der Frühjahrskollektion 2026 der New Yorker Luxusmodemarke Thom Browne stammt, zog vor allem mit seinem transparenten, langärmeligen Oberteil die Blicke auf sich. Schwarze, rote und weisse Strasssteine sowie Pailletten waren so arrangiert, dass sie ein Sixpack und die Silhouette einer Brust nachempfanden. Der lange schwarze Rock fiel dagegen schlicht aus und liess das aufwendig gestaltete Top umso stärker wirken. Dazu kombinierte Delevingne schwarze Stilettos und lange Diamantohrringe. Ihre Haare trug sie in einem hochgesteckten Dutt, der Pony war seitlich frisiert.
Cara Delevingne liebt es, «in Sachen Schönheit Risiken einzugehen»
Die Britin ist bekannt für ihre extravaganten Looks und mutigen Typveränderungen. Im vergangenen Mai überraschte sie bei der Premiere ihres Films «The History of Sound» mit pechschwarzem Haar und geradem Pony. Zur London Fashion Week 2023 erschien sie mit einem bunten Irokesenschnitt.
Im Juli 2023 erklärte sie der britischen «Elle» über ihre wichtigste Stilregel: «Wenn du dich darin wohlfühlst, ist es mir egal, was andere sagen. Denn solange du dich darin wohlfühlst, ist das der Sinn von Kleidung.» Rund ein Jahr später betonte sie im Interview mit der Zeitschrift «Vogue»: «Ich liebe es, in Sachen Schönheit Risiken einzugehen. Ich habe das Gefühl, in gewisser Weise bin ich nie erwachsen geworden.» Sie liebe es noch immer, «mich zu verkleiden und Neues zu entdecken, sei es eine Figur oder ein Geschlecht». Es mache einfach Spass, etwas für einen Tag auszuprobieren.