Cara Delevingne setzt auf Sixpack-Illusion bei Oscar-Party

Im Juli 2023 erklärte sie der britischen «Elle» über ihre wichtigste Stilregel: «Wenn du dich darin wohlfühlst, ist es mir egal, was andere sagen. Denn solange du dich darin wohlfühlst, ist das der Sinn von Kleidung.» Rund ein Jahr später betonte sie im Interview mit der Zeitschrift «Vogue»: «Ich liebe es, in Sachen Schönheit Risiken einzugehen. Ich habe das Gefühl, in gewisser Weise bin ich nie erwachsen geworden.» Sie liebe es noch immer, «mich zu verkleiden und Neues zu entdecken, sei es eine Figur oder ein Geschlecht». Es mache einfach Spass, etwas für einen Tag auszuprobieren.