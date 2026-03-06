Cara Delevingne und Freundin Minke posieren für seltene Pärchen-Fotos

Sie sind seit 2022 ein Paar

Das Paar zeigt sich nur selten bei öffentlichen Veranstaltungen. Auch auf Social Media geben sie nur zu besonderen Anlässen Einblicke in ihr gemeinsames Leben, etwa zum Jahrestag oder zum Pride Month. Wie Delevingne in einem «Vogue»–Interview bestätigte, sind sie seit 2022 liiert. Kennengelernt hatten sie sich jedoch schon deutlich früher: Sie besuchten die gleiche Boarding School im englischen Hampshire. Zwölf Jahre später trafen sie sich bei einem Konzert von Alanis Morissette wieder. Erstmals als Paar zeigten sie sich im Juli 2023 beim Tennisturnier in Wimbledon sowie beim Grossen Preis von Grossbritannien der Formel 1.