Cara Delevingne verliert Haus in verheerendem Feuer

Delevingne: «Mein Herz ist heute gebrochen»

Am Freitagnachmittag meldete sich Delevingne dann in ihrer Instagram–Story zu Wort. Sie bedankte sich bei allen Feuerwehrleuten und Menschen, «die gekommen sind, um zu helfen.» Zudem postete sie ein Foto ihrer zwei Katzen und schrieb: «Mein Herz ist heute gebrochen. Ich kann es nicht glauben. Das Leben kann sich in einem Wimpernschlag ändern, also schätze, was du hast». Die Annahme, dass ihre Katzen bei dem Brand gestorben wären, berichtigte sie kurz darauf. Zu einem weiteren Foto der Haustiere schrieb sie: «Sie sind am Leben! Danke an die Feuerwehrleute».