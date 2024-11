Cara Delevingne: WG-Leben mit Taylor Swift war «wilder Ritt»

«Habe sie definitiv auf einen wilden Ritt mitgenommen»

«Ich hatte eine wirklich schreckliche Trennung und sie liess mich bei ihr wohnen», erzählt Delevingne. «Wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Sie ist sehr häuslich, weil sie sich so gut um mich gekümmert hat, aber wir sind in, nun ja – nicht in Schwierigkeiten geraten, aber ich habe sie definitiv auf einen wilden Ritt mitgenommen», fuhr sie fort. Die Zeit des Liebesfrusts ist vorbei, seit die Britin in einer Beziehung mit ihrer Freundin, Singer–Songwriterin Minke, ist. Im Juni 2024 feierte das Paar seinen zweiten Jahrestag.