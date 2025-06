Cardi B macht Beziehung zu Stefon Diggs offiziell

Cardi B (32) hat Klartext gesprochen – zumindest in den sozialen Medien. Die «Up»–Rapperin machte ihre Beziehung zu NFL–Star Stefon Diggs (31) mit einem Instagram–Post offiziell, der nichts der Fantasie überlässt. Nur wenige Tage nachdem sie ihren Ehemann Offset (33) öffentlich als «Versager–Vater» beschimpft hatte, zeigte sie sich mit dem New England Patriots–Spieler in trauter Zweisamkeit.