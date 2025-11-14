Cardi B und Stefon Diggs: Erstes gemeinsames Baby ist da

Emotionaler Instagram–Post zur Geburt

In ihrer Bildunterschrift wird Cardi B persönlich. «Mein Leben bestand immer aus verschiedenen Kapiteln und Jahreszeiten», schrieb die Grammy–Gewinnerin. «Mein letztes Kapitel war der Beginn einer neuen Saison. Neu anzufangen ist nie einfach, aber es hat sich so gelohnt!» Sie habe nicht nur neue Musik und ein neues Album in die Welt gebracht, sondern auch «ein neues Baby in meine Welt und einen weiteren Grund, die beste Version von mir zu sein».