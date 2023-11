Cardigans mit V-Ausschnitt halten uns im Herbst und Winter warm

Für die Tage, an denen die Kälte wirklich zuschlägt, bietet sich das Layering mit einem dünnen Rollkragenpullover an. Der Cardigan mit V–Ausschnitt wird so zur idealen Ergänzung, die nicht nur den Hals warmhält, sondern auch eine zusätzliche Dimension zum Outfit hinzufügt. Neutrale Farben sorgen für einen klassischen Look, während Experimente mit kräftigen Farbtönen für Farbtupfer im grauen Winter sorgen. Ein Cardigan mit V–Ausschnitt hebt den Winter–Look dieses Jahr auf ein neues Level. Es lohnt sich mit verschiedenen Layering–Techniken, Texturen und Farben zu experimentieren.