Caren Miosga: So emotional war ihr «Tagesthemen»-Abschied

Dazu wies der NDR auch noch einmal draufhin, dass es ja schon bald ein Wiedersehen mit der 54–Jährigen gibt: «Caren Miosga übernimmt nun den Sendeplatz des Polit–Talks von Anne Will am Sonntagabend im Ersten.» Bereits seit Juni steht fest, dass Caren Miosga den politischen Talk der 57–Jährigen übernehmen wird. Am meisten freue sie sich darauf, vor leibhaftigen Menschen zu sitzen, sagt Miosga: «Dem Gegenüber in die Augen zu schauen und nicht über diese Verbindung vom Studio über die Kamera. Ich hoffe, dass dann echte Gespräche möglich sind.»