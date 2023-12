Caren Miosga über ihren Polit-Talk: «Mein Team und ich freuen uns»

Aus «Anne Will» wird ab Januar «Caren Miosga»: Die ehemalige «Tagesthemen»–Moderatorin startet voraussichtlich am 21. Januar 2024 in ihre erste politische Gesprächssendung. Das neue Format, das nach 16 Jahren die Nachfolge der von Journalistin Anne Will (57) moderierten Talkshow antritt, wird dann jeden Sonntagabend um 21:45 Uhr im Ersten zu sehen sein.