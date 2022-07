Caren Miosga verpasst wegen Corona ihr «Tagesthemen»-Jubiläum

«Mann, ist das doof. Ausgerechnet heute, an meinem Freudentag [...], kann ich leider nicht im Studio stehen», eröffnet Caren Miosga einen Videoclip, in dem sie offenbart, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Am heutigen 16. Juli hätte sie ihr Jubiläum bei den «Tagesthemen» gefeiert. Miosga ist seit 15 Jahren das Gesicht des ARD-Nachrichtenmagazins.