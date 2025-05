Carey Hart entschuldigt sich bei Pink nach OP

Fast 20 Jahre Ehe voller Höhen und Tiefen

Pink und Carey Hart feierten Anfang des Jahres ihren 19. Hochzeitstag. Das Paar hatte im Januar 2006 in Costa Rica geheiratet. In ihrem Jubiläums–Post schrieb Pink: «Vor 19 Jahren haben wir am Strand in Costa Rica beide eine Chance ergriffen, an die wir selbst nicht sicher geglaubt haben. Ich bin so froh, dass wir es getan haben.»