Carey Mulligan pflegte Brieffreundschaft mit Ehemann Marcus

Auf Nachfrage der Moderatoren Richard Madeley (67) und Kate Garraway (56) erzählte Mulligan, dass sie Marcus als Kind in den Ferien kennengelernt habe. Danach hätten sie sich Briefe geschrieben, um in Kontakt zu bleiben: «Wir sind als Kinder in dasselbe Sommercamp gegangen und wurden danach Brieffreunde. So blieben wir in Kontakt, wir hatten keine Handys!» Auch andere damals moderne Technik sei zum Einsatz gekommen: «Wir haben früher ein bisschen gefaxt, als Faxgeräte noch cool waren! Wir müssen die Kinder wieder dazu bringen, Brieffreundschaften zu schliessen. Das ist eine gute Sache.»