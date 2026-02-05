Carina und Dieter Bohlen: Erster gemeinsamer Auftritt in TV-Show

Ganz unerfahren ist die zweifache Mutter allerdings nicht vor der Kamera. In etlichen Interviews stand sie neben Dieter Bohlen Rede und Antwort. Und 2021 war sie in einer Folge von «Deutschland sucht den Superstar» als Überraschungsgast zu sehen. Ihr Mann konnte ihr für den jetzigen Auftritt bei «Klein gegen Gross» vielleicht auch einige Tipps geben. Denn er war bereits 2019 zu Gast in der Show. Damals verlor er knapp gegen eine Siebenjährige, die mehr Modern–Talking–Songs erkannte.