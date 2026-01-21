Carl Gustaf von Schweden trauert um seine Schwester Désirée

Der König erklärte zum Tod der 87–Jährigen: «Mit grosser Trauer habe ich heute die Nachricht vom Tod meiner Schwester, Prinzessin Désirée, erhalten. Viele schöne Familienerinnerungen entstanden im Haus der Familie Silfverschiöld in Västergötland – einem Ort in Schweden, der meiner Schwester sehr viel bedeutete. Gemeinsam mit meiner Familie spreche ich den Kindern von Prinzessin Désirée und ihren Familien mein Beileid aus.»