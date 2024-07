Carl Philip und Sofia: Ihr Jüngster grummelt auf Familienfoto

Für Carl Philip und Sofia aber offensichtlich kein Grund, das Bild nicht zu veröffentlichen. Damit reihen sie sich ein in die Riege moderner Adelsfamilien, deren Nachwuchs seine Gefühle offen zeigen darf. So sah man in den vergangenen Jahren Julians Cousin Prinz Oscar bei Terminen immer wieder an, dass er nicht ganz so gerne daran teilnimmt oder fotografiert wird. Das brachte dem Jungen in den Medien schnell den Titel «Grummel–Prinz» ein. Und in Grossbritannien ist es der Jüngste von Kronprinzenpaar William (42) und Kate (42), Prinz Louis (6), der häufig Grimassen zieht, wild winkt oder durch herzhaftes Gähnen zeigt, dass ihm eine Veranstaltung viel zu lang und langweilig ist.