Carl Philip und Sofia von Schweden: Neues Taufbild von Tochter Ines

Die kleine Ines liegt lächelnd in der Wiege

Darauf strahlt Ines in ihrem spitzenverzierten Taufkleid, während sie in einer Wiege liegt. Das Foto stammt von Elisabeth Toll, die schon die offiziellen Aufnahmen der Feier gemacht hatte. Kurz nach der Taufe hatte der Palast der Öffentlichkeit bereits drei Bilder von der Familie und Ines' Taufpaten zur Verfügung gestellt. In dem neuen Schreiben betonen die stolzen Eltern, wie ein auf X veröffentlichtes Exemplar zeigt: «Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre lieben Glückwünsche und Ihre Aufmerksamkeit anlässlich der Taufe unserer Tochter, Prinzessin Ines, bedanken.» Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip unterschrieben diesen Gruss persönlich.