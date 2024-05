Carl Philip von Schweden wird 45: Spannende Fakten über den Prinzen

Er liebt schnelle Autos und fotografiert gerne

Und so konnte sich Carl Philip auch auf seine vielfältigen Interessen jenseits des royalen Hofprotokolls konzentrieren. Nach der Schule absolvierte er von 1999 bis 2020 eine Wehrausbildung, danach studierte er erst Grafikdesign in Stockholm und dann noch Agrarwissenschaften in Alnarp. Aber nicht nur beruflich konnte er sich verwirklichen, auch in seinen Hobbys ist er als Reserveprinz freier, als er es als Thronfolger wäre.