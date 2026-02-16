Carlo Ancelotti feiert wilde Samba-Sause beim brasilianischen Karneval

Küsschen–Hattrick oder Kiss–KI?

Zwar war der Fussballtrainer gemeinsam mit seiner Ehefrau Mariann Barrena McClay bei der Veranstaltung. Ein Foto, das den mutmasslichen Ancelotti dabei zeigt, wie er von gleich drei jungen Frauen gleichzeitig ein Küsschen bekommt, verwundert aber gerade das Netz. Ist der graumelierte Glückspilz auf dem Bild überhaupt Ancelotti? Handelt es sich dabei um Kiss–KI? Oder ist die Aufnahme so echt wie Ancelottis Liebe zu Kaugummis? Womöglich auch Fragen, die sich seine Frau gerade stellt.