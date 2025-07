Carlo von Tiedemann im engsten Familienkreis beigesetzt

Ein Leben lang stand er im Scheinwerferlicht, doch seinen letzten Weg wollte Carlo von Tiedemann (1943–2025) in aller Ruhe gehen. Das NDR–Urgestein ist am Mittwoch im engsten Familienkreis in seinem Heimatort Quickborn beigesetzt worden. Nur 15 Menschen waren zur Urnenbeisetzung auf dem evangelischen Heidefriedhof nahe Hamburg eingeladen, wie die «Bild»–Zeitung schreibt.