Carlo von Tiedemann: Intensivstation wegen massiver Magenblutung

Mehrere gesundheitliche Rückschläge

Das vergangene Jahr war für den Moderator bereits von schweren gesundheitlichen Rückschlägen geprägt. Anfang 2024 zwang ihn eine bakterielle Infektion an den Herzkranzgefässen zu einem längeren Klinikaufenthalt. «Ich bin dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen», gestand von Tiedemann damals der «Bild»–Zeitung. Acht lange Wochen verbrachte er im Krankenhaus, gefolgt von vier Wochen in einer Reha–Einrichtung und einem Aufenthalt in der stationären Kurzzeitpflege.