Carlo von Tiedemann ist dem Tod «von der Schippe gesprungen»

So schlecht stand es um Carlo von Tiedemann

«Ich kam mit einer bakteriellen Infektion an den Herzkranzgefässen in die Klinik», erläutert von Tiedemann. Der Schrittmacher, der ihm im Februar 2023 eingesetzt wurde, «musste raus, es war lebensbedrohlich. Ich war sehr schweratmig und habe nur noch schlecht Luft bekommen.» Er wisse nicht, wie es passieren konnte, habe sich in der Klinik aber auch noch einen Rückenwirbel gebrochen sowie eine Lungenentzündung eingefangen.