Carmen und Robert Geiss: Nach Überfall sind sie vorsichtiger geworden

Robert: Ich würde durchaus auch sagen, dass durch unsere Bekanntheit auch Leute in unser Leben getreten sind, die uns von Anfang an betrügen wollten. Und auch immer noch gegen uns schiessen. Ich glaube, ohne solche Menschen wäre es auch vielleicht gar nicht zu einem Einbruch gekommen. Wer weiss... Aber man trifft auch gute Leute, tolle Geschäftsleute und neue Partner, die man vielleicht, ohne bekannt zu sein, niemals getroffen hätte.