Caro Daur verfolgt Alexander Zverevs Halbfinal-Aus

Auf die Gerüchte, dass zwischen ihm und Caro Daur mehr als Freundschaft stecken könnte, reagierte der Tennisstar vor wenigen Wochen mit deutlichen Worten. Die beiden waren beim United–Cup in Sydney gemeinsam fotografiert worden. «Ich finde das gar nicht lustig. Ich bin hier, um Tennis zu spielen, den anderen Scheiss könnt ihr machen», polterte er im Interview mit der «Bild»–Zeitung. «Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen.»