Carole und Michael Middleton besuchen Wimbledon ohne Tochter Kate

Carole Middleton (69) und Ehemann Michael (75) haben sich am Donnerstag (4. Juli) in Wimbledon gezeigt. In dem Londoner Stadtteil findet derzeit das prestigeträchtige Tennisturnier statt. Die beiden kamen ohne ihre Tochter Prinzessin Kate (42).



Laut britischer «Daily Mail» ist es der zweite öffentliche Auftritt von Carole und Michael Middleton nach Bekanntgabe von Kates Krebserkrankung. Das Paar nahm in der Royal Box Platz und verfolgte das Spiel zwischen Novak Djokovic (37) und Jacob Fearnley (22). Sie unterhielten sich angeregt mit ihrem Sitznachbar, Leichtathletik–Weltverbandspräsident Sebastian Coe (67), und zeigten sich immer wieder mit einem Lachen. Carole Middleton trug zu dem Turnierbesuch ein Kleid mit Blumenmuster und einen cremefarbenen Blazer sowie eine stylische Sonnenbrille, ihr Mann erschien in einem dunkelblauen Anzug mit gelber Krawatte.