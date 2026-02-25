Carolin Kebekus: «Ich habe einen Menschen gemacht, ich bin Gott»

Oh mein Gott.

Carolin Kebekus: Ja, in meinem Alter gibt es die Empfehlung, dass man die Geburt zum errechneten Termin einleiten soll. Ich dachte wir fahren ins Krankenhaus, ich kriege eine Tablette und dann kommt das Kind. So habe ich mir das vorgestellt. Aber der Muttermund ist nicht aufgegangen, ich habe einfach nur die ganze Zeit Wehen gehabt. Und abends hiess es, ich solle schlafen gehen. Und ich so: «Hä? Man geht doch ins Krankenhaus um das Kind zu kriegen, da geht man doch nicht schlafen?»