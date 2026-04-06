Carolin Kebekus kommt mit ihrer gleichnamigen Show zurück

«Es ist ja krass, was gerade an Themen und Nachrichten auf uns einprasselt – das löst auch bei mir unzählige Gefühle aus: Wut, Staunen, Ratlosigkeit... aber vor allem Ungeduld darauf, dass meine Show endlich weitergeht!», wird Kebekus zitiert. In ihre Show könne sie «die ganzen Gefühle zusammen mit meinem Team rauslassen – und dabei praktischerweise auch noch in verdammt viel Spass verwandeln.» Das Thema der ersten Folge lautet «Wut», wie die Show auf Instagram ankündigt.