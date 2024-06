Caroline Beil bestätigt Trennung: «Ich bin glücklich, so wie es ist»

Liebe trotz Altersunterschied

Beil und Sattler lernten sich im Jahr 2014 auf einem Charity–Golf–Turnier in Brandenburg kennen und zelebrierten ihre Liebe auch öffentlich. Der Altersunterschied sei dabei nie ein Thema gewesen. «Ich verliebe mich ja nicht in ein Alter, sondern in eine Person. Die kann rein theoretisch 20 sein, die kann aber auch 40 oder 48 sein. Letztendlich geht es darum, dass man auf einer Wellenlänge liegt», erklärte Sattler damals der «Bild»–Zeitung.