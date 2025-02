Caroline Beil feiert Scheidung von Philipp Sattler

Zahnmediziner Philipp Sattler und Caroline Beil verliessen das Gericht getrennt, beide in Begleitung ihrer Anwälte. Das Ende eines Traumpaars: Sie verliebten sich 2014, 2018 hatten sie romantisch im «Duns Castle», einem Schloss in Schottland, geheiratet. Die heute siebenjährige Tochter Ava (7) krönte ihr Glück. Bis zur Trennung im Sommer 2023. Laut Beil führte die räumliche Distanz zum Scheitern ihrer Beziehung: Während sie hauptsächlich in Berlin lebt, hat Sattler eine Zahnarztpraxis im Ruhrgebiet.