Caroline Beil geht unter die Schlagersängerinnen

Dass Caroline Beil musikalisches Talent in den Genen liegt, ist kein Geheimnis. Ihr Vater Peter Beil war selbst erfolgreicher Schlagersänger und Trompeter. 2015 wagte sie sich bereits an ein Duett–Album mit dem Titel «Beziehungsweise». 2020 konnten ihre Fans bereits ihre Sangeskünste in der ProSieben–Show «The Masked Singer» mitverfolgen. Dort nahm sie in der zweiten Staffel als Roboter teil und belegte am Ende den sechsten Platz. In der Show gab sie unter anderem die Songs «The Winner Takes It All» von ABBA und «Titanium» von Sia zum Besten. Jetzt folgt mit dem Schlager–Trio der nächste musikalische Karriereschritt.