Caroline Kennedy feiert seltenen öffentlichen Auftritt

Hunderte Prominente, Aktivisten und Künstler sind am Donnerstagabend im Lincoln Center in New York City zusammengekommen. Sie feierten dabei die neue «TIME 100»–Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten. Die Veranstaltung des «Time»–Magazins besuchte unter anderem auch Caroline Kennedy (67). Die Tochter des früheren US–Präsidenten John F. Kennedy (1917–1963) zeigte sich bei dem seltenen öffentlichen Auftritt in einem schwarz–weissen gemusterten Kleid in Midilänge.