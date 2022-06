Carré Sutton über Vorwürfe gegen Gérald Marie: Er hat «mich vergewaltigt»

«Er hat sich mir im Grunde aufgezwungen und mich vergewaltigt», erzählt Sutton laut eines Berichts von «Sky News» in «Scouting For Girls: Fashion's Darkest Secret». Sie sei damals verängstigt und am Boden zerstört gewesen. Als die heute 53-Jährige nur 17 Jahre alt war, habe Marie sie mehrfach in einem Pariser Apartment vergewaltigt, wie Sutton in einer Klage behauptet, die laut «The Guardian» im Sommer 2021 in New York eingereicht wurde. Die französischen Behörden hatten zuvor Medienberichten zufolge elf Frauen eingeladen, um sich mit Ermittlern der Polizei zu treffen.