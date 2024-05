Carrie-Anne Moss spielt Ex-Liebschaft von Arnold Schwarzenegger

Carrie–Anne Moss wurde durch ihre Rolle der Trinity an der Seite von Keanu Reeves (59) in den «Matrix»–Filmen weltbekannt. Danach folgten zahlreiche weitere Haupt– und Nebenrollen, unter anderem in «Memento». Die Kanadierin hat insgesamt in über 70 Film– und Fernsehproduktionen mitgewirkt.