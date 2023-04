Der 2016 verstorbenen «Star Wars»-Ikone Carrie Fisher (1956-2016) wird posthum eine besondere Ehrung zuteil. Die Darstellerin von Prinzessin Leia wird auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood mit einem Stern geehrt - es ist die insgesamt 2754. Plakette auf dem Hollywood Boulevard. In einer Reaktion auf Twitter bezeichnete Fishers «Star Wars»-Kollege Mark Hamill (71) die Ehrung als «lange überfällig und so wohlverdient».