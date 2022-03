Carrie Fishers Tochter Billie Lourd soll geheiratet haben

Billie Lourd (29) und Austen Rydell (29) haben sich angeblich das Jawort gegeben. Die «Scream Queens»-Schauspielerin hat ihren Partner US-Medienberichten zufolge am Wochenende in Mexiko geheiratet. «Das Hochzeitswochenende von Billie und Austen ist vorbei, was so traurig ist, weil es so viel Spass gemacht hat», soll zudem Lourds «American Horror Story»-Co-Star Leslie Grossman (50) in einer nicht mehr existierenden Instagram-Story gepostet haben.