Carsten Maschmeyer: «Beziehungswartung» mit Veronica zum Jahreswechsel

Was war Ihr ganz persönliches Highlight in diesem Jahr?

Carsten Maschmeyer: Eindeutig die Momente mit meiner Familie. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir es schaffen, als weit verstreute Patchwork–Familie an einem Ort zu sein. Da bin ich einfach nur der Ehemann und wie meine Söhne mich nennen: der Opapa. Das ist eine enorme Abwechslung zu meinen vielen Geschäftsreisen, die ich in diesem Jahr hatte. Auf der Tech Week in San Francisco wurde sichtbar, mit welcher Wucht Künstliche Intelligenz gerade die Welt verändert. Das war beeindruckend. Und vor wenigen Wochen habe ich als Speaker an der Universität Harvard Studenten erklärt, wie wichtig es ist, nach Krisen wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ein wenig mehr Optimismus würde uns in Deutschland auch guttun.