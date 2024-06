Carsten Maschmeyer: Liebevoller Geburtstagspost für Veronica Ferres

«Ich liebe Deinen Humor, Deine Herzlichkeit und Deine Wärme. Du arbeitest so hart und fleissig wie kaum jemand und verlierst dabei nie an Durchhaltevermögen. Du setzt dich mit einem unermüdlichen Einsatz für unsere Familie ein und hast immer ein offenes Ohr für alle», so Maschmeyer.