Cash Warren hat nun auch die Scheidung von Jessica Alba eingereicht

Jessica Alba würdigte den Vater ihrer Kinder trotz Trennung liebevoll

So widmete Jessica Alba ihrem Ex zum Vatertag im vergangenen Jahr eine liebevolle Widmung in ihrer Instagram–Story. «Unsere Kinder könnten keinen besseren Papa haben – warmherzig, freundlich, präsent und immer auf den richtigen Weg.» Sie fügte noch hinzu: «Ich bewundere deine Geduld und die Art, wie du ihnen Raum gibst. Du vermittelst ihnen nach jedem Gespräch ein Gefühl von Sicherheit und Erleichterung. Danke, dass du ihr Fels in der Brandung bist.»