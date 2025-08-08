Cassie Ventura meldet sich erstmals nach Diddy-Prozess

Nur zwei Wochen nach ihrer Aussage im Missbrauchsprozess gegen Ex–Partner Sean «Diddy» Combs (55) wurde Casandra «Cassie» Ventura (38) im Mai 2025 zum dritten Mal Mutter. Seither war es still um die Sängerin geworden – bis jetzt. Am Donnerstag meldete sie sich erstmals seit der Geburt und dem Gerichtsprozess mit einem kleinen Lebenszeichen in den sozialen Medien zurück.