Casting-Coup: Paul Giamatti wird zum «Star Trek»-Schurken

Die neue «Star Trek»–Serie der Showrunner Alex Kurtzman (50) und Noga Landau ist im 32. Jahrhundert und damit weit in der Zukunft des Franchises angesiedelt. Erzählt wird in der Show, die in wenigen Monaten in die Produktion starten soll, die Geschichte einer Reihe junger Kadetten, die nicht nur zu Offizieren der Sternenflotte ausgebildet werden, sondern auch andere Coming–of–Age–Erfahrungen wie das Schliessen von Freundschaften oder die erste Liebe durchleben.