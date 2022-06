«Castle»-Star Stana Katić bekam schon im Winter heimlich ein Kind

Stana Katić wuchs in Ontario, Kanada auf, als Tochter von Immigranten aus dem damaligen Jugoslawien. Nach dem Schauspielstudium in Chicago spielte Katić in diversen Serien, etwa in «The Shield» oder «CSI: Miami». Von 2009 bis 2016 verkörperte sie in «Castle» als Polizistin Kate Beckett die weibliche Hauptrolle. 2015 gab sie Kris Brkljač in Kroatien das Jawort.