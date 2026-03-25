Catcalling und MeToo bei der Arbeit: Das können Betroffene tun

Die meisten Frauen haben es schon mal erlebt: ein anzüglicher Spruch in der Kaffeeküche, ein aufdringlicher Blick während der Präsentation oder eine Grenzüberschreitung unter dem Deckmantel eines «Kompliments». Oft stellt man sich danach die Frage, ob man vielleicht nur überreagiert oder ob das Gehörte wirklich schon Belästigung war. Noch belastender wird die Situation, wenn es nicht bei Worten bleibt, sondern körperliche Übergriffe oder massiver Missbrauch ins Spiel kommen. In diesen Momenten ist es entscheidend, die eigenen Rechte zu kennen und den Schutzraum des Gesetzes zu nutzen.