Cate Blanchett trotzt winterlicher Kälte mit Mega-Ausschnitt

Auf dem roten Teppich der Premiere waren neben Blanchett weitere «Herr der Ringe»–Stars zu Gast: Allen voran Peter Jackson (63), der Regisseur und Produzent der Original–Trilogie. Beim neuen Film ist er einer der ausführenden Produzenten. Auch Gandalf–Darsteller Ian McKellen (85), Andy «Gollum» Serkis (60) sowie die Schauspieler Dominic Monaghan (47) und Billy Boyd (56), die in den Filmen die Hobbits Merry und Pippin spielen, liessen sich das Event nicht entgehen. «Die Schlacht der Rohirrim» startet in Deutschland am 12. Dezember in den Kinos.