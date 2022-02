Cate Blanchett und Penélope Cruz bezaubern als glamouröses Duo

Penélope Cruz begleitete Ehemann und Preisträger Javier Bardem (52). Bei der Preisverleihung trug sie ein ausladendes Chanel-Ballkleid in Flieder, das mit roten und weissen Blüten-Applikationen verziert war. Zu der Robe mit dünnen Trägern trug Cruz auffälligen Schmuck in Form von funkelnden Ohrhängern und einem Armband. Smokey Eyes und ein wenig Rouge sorgten für einen strahlenden Auftritt. Die obere Haarpartie hatte die Schauspielerin nach oben gesteckt, während die restlichen ihr in leichten Wellen über die Schultern fielen.