Cate Blanchett zu «Tár»-Kritik: «Es macht mich sehr traurig»

Während der weltweiten Übertragung der Preisverleihung, die dieses Jahr am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden wird, werden alle nominierten Künstlerinnen und Künstler eingeblendet. Dazu verrät sie in dem Interview noch ein kleines Geheimnis. Denn auf die Frage, ob sie den Gesichtsausdruck, den sie bei der Einblendung mache, vorab probe, lacht Blanchett und sagt: «Nein. Ich denke an so einem Abend nur an eines: ‹Bitte, lieber Gott, mach, dass ich nicht stolpere oder vornüberfalle, wenn ich über den roten Teppich gehe.› - Jennifer Lawrence hat so einen Moment ja mal stellvertretend für uns alle durchlebt.»