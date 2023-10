Catherine Deneuve feiert 80. Geburtstag: Das schönste Rätsel der Welt

Im Schatten ihrer grossen Schwester Françoise Dorléac

Françoise überredete die 13–jährige Schülerin Catherine in den Sommerferien in dem Film «Junge Rosen im Wind» (1957) mitzuspielen. Der nächste gemeinsame Film war 1960 «Die kleinen Sünderinnen». Von da an war der Weg vorgezeichnet. Um ihrer grossen Schwester keine Konkurrenz zu machen, wählte sie den Geburtsnamen ihrer Mutter – und hatte – ohne schauspielerische Ausbildung – als Catherine Deneuve Erfolg.